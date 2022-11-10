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الخميس، 10-11-2022 12:23 م

التربية: الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الاول من 13 الى 29 الشهر المقبل

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

 

أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم أحمد مساعفة أن الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلبة المدارس ستكون خلال الفترة بين 13 -29 من الشهر المقبل .

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وقال المساعفة لـ "الوكيل الإخباري" إنه لا صحة لما يشاع حول وجود عطلة لطلبة المدارس تزامنا مع بدء امتحانات الثانوية العامة للدورة التكميلية والتي من المقرر أن تبدأ بـ 27 من شهر كانون الأول المقبل.


وأشار أن الامتحانات النهائية للمدارس تنتهي قبيل بدء الجلسة الاولى لامتحان التوجيهي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً .


وأوضح أن مراكز امتحانات التوجيهي لن تكون في جميع مدارس المملكة.


يذكر أن العطلة الشتوية وفقاً للتقويم المدرسي ستبدأ يوم الاثنين الموافق 2/1/2023 ، فيما سيسبقها عطلة رأس السنة والتي تصادف يوم الاحد 1 / 1 / 2023 ، وستمتد العطلة الشتوية لغاية 4 / 2 / 2023 على أن يبدأ دوام الفصل الثاني يوم الأحد الموافق 5/2/2023.

 




 

 


 

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