الإثنين 2025-07-21 08:26 م
 

افتتاح مدرسة حقلية في الأغوار الجنوبية

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 21-07-2025 06:44 م

الوكيل الإخباري- افتتحت مديرة مديرية زراعة الأغوار الجنوبية المهندسة رائدة المعايطة، اليوم الاثنين، مدرسة حقلية بعنوان البستنة المنزلية بالزراعة المائية"، ضمن أنشطة مشروع بناء القدرة على التكيف مع التغير المناخي في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه، المنفذ من قبل وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والممول من صندوق المناخ الأخضر (GCF).

اضافة اعلان


وقالت المعايطة إن افتتاح المدرسة يأتي تنفيذا لخطة المدارس الحقلية في وزارة الزراعة بإشراف من مديرية البرامج الإرشادية في قطاع الإرشاد الزراعي والتي تهدف إلى تطوير مهارات المزارعين و تمكينهم من مواجهة تغير المناخ، إضافة إلى دورها في رفع الوعي لدى السيدات بكيفية استخدام تقنيات حديثة وتعزيز كفاءة استخدام المياه واستغلالها في البستنة المنزلية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة الزراعية وتحسين الإنتاجية.


وأكدت أهمية هذا النوع من التدريب العملي في نقل المعرفة وتعزيز كفاءة السيدات الريفيات في مواجهة التغيرات المناخية وأهمية تبني مثل هذه التقنيات في البستنة المنزلية.


وتم خلال الفعالية شرح مفهوم المدارس الحقلية وأهدافها والتعارف بين المشاركات، وقواعد الجلسة وبرنامج المدرسة الحقلية، وإضافة إلى إجراء التقييم القبلي تمهيدا لتنفيذ البرنامج التدريبي الميداني خلال الموسم الزراعي.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

مناسبات زينة عيسى شديفات.. مبارك التخرج

متطوعون في الحملة الأردنية يعملون في مخبز داخل قطاع غزة

أخبار محلية استمرار عمل المخابز الأردنية شمال وجنوب قطاع غزة

جانب من اللقاء

أخبار محلية وزيرة التنمية والسفير الإسباني يبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية

ل

عربي ودولي وزيرا الدفاع الروسي والإيراني يجريان محادثات في موسكو

ا

أخبار محلية حفر 36 بئرا لتجميع مياه الأمطار في المفرق

بلجيكا تستجوب جنديين إسرائيليين للاشتباه بارتكابهما جرائم في غزة

عربي ودولي بلجيكا تستجوب جنديين إسرائيليين للاشتباه بارتكابهما جرائم في غزة

ا

طب وصحة ثورة في زراعة الأعضاء.. إعادة تشغيل قلب متبرع به خارج جسم الإنسان!

النائب الأسبق الدكتور عبد الرزاق طبيشات

شؤون برلمانية الصفدي ينعى النائب الأسبق الدكتور عبد الرزاق طبيشات



 
 





الأكثر مشاهدة