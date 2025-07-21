افتتاح مدرسة حقلية في الأغوار الجنوبية

وقالت المعايطة إن افتتاح المدرسة يأتي تنفيذا لخطة المدارس الحقلية في وزارة الزراعة بإشراف من مديرية البرامج الإرشادية في قطاع الإرشاد الزراعي والتي تهدف إلى تطوير مهارات المزارعين و تمكينهم من مواجهة تغير المناخ، إضافة إلى دورها في رفع الوعي لدى السيدات بكيفية استخدام تقنيات حديثة وتعزيز كفاءة استخدام المياه واستغلالها في البستنة المنزلية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة الزراعية وتحسين الإنتاجية.
وأكدت أهمية هذا النوع من التدريب العملي في نقل المعرفة وتعزيز كفاءة السيدات الريفيات في مواجهة التغيرات المناخية وأهمية تبني مثل هذه التقنيات في البستنة المنزلية.
وتم خلال الفعالية شرح مفهوم المدارس الحقلية وأهدافها والتعارف بين المشاركات، وقواعد الجلسة وبرنامج المدرسة الحقلية، وإضافة إلى إجراء التقييم القبلي تمهيدا لتنفيذ البرنامج التدريبي الميداني خلال الموسم الزراعي.
-
أخبار متعلقة
-
استمرار عمل المخابز الأردنية شمال وجنوب قطاع غزة
-
وزيرة التنمية والسفير الإسباني يبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية
-
حفر 36 بئرا لتجميع مياه الأمطار في المفرق
-
نقابة الصحفيين تقر أسس قبول منحة الماجستير المقدمة من معهد الإعلام
-
الصفدي يبحث مع نظيرته الكندية تعزيز التعاون الثنائي وتنسيق المواقف الدولية
-
نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام المجلس الطبي
-
الأردن يعزي فيتنام بضحايا غرق قارب
-
الأردن يعزي بنغلاديش بضحايا حادث تحطم طائرة تدريب