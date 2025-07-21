افتتاح مدرسة حقلية في الأغوار الجنوبية

الوكيل الإخباري- افتتحت مديرة مديرية زراعة الأغوار الجنوبية المهندسة رائدة المعايطة، اليوم الاثنين، مدرسة حقلية بعنوان البستنة المنزلية بالزراعة المائية"، ضمن أنشطة مشروع بناء القدرة على التكيف مع التغير المناخي في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه، المنفذ من قبل وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والممول من صندوق المناخ الأخضر (GCF).

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وقالت المعايطة إن افتتاح المدرسة يأتي تنفيذا لخطة المدارس الحقلية في وزارة الزراعة بإشراف من مديرية البرامج الإرشادية في قطاع الإرشاد الزراعي والتي تهدف إلى تطوير مهارات المزارعين و تمكينهم من مواجهة تغير المناخ، إضافة إلى دورها في رفع الوعي لدى السيدات بكيفية استخدام تقنيات حديثة وتعزيز كفاءة استخدام المياه واستغلالها في البستنة المنزلية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة الزراعية وتحسين الإنتاجية.



وأكدت أهمية هذا النوع من التدريب العملي في نقل المعرفة وتعزيز كفاءة السيدات الريفيات في مواجهة التغيرات المناخية وأهمية تبني مثل هذه التقنيات في البستنة المنزلية.