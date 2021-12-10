التربية:الامتحانات النهائية تسير كما خططنا لها

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

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أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة أن جميع المدارس في المملكة حاليا تعمل على نظام التعليم الوجاهي ولا يوجد اي شعبة محولة للتعليم عن بُعد.



وأضاف المساعفة اليوم الجمعة لـ " الوكيل الإخباري" أن الامتحانات النهائية للطلبة تسير كما خططت لها الوزارة وفق للقواعد المنصوص بها.



ونوه أن بداية الامتحانات النهائية كانت موفقة خلال يومي الخميس الأربعاء حيث طبق الطلبة البروتوكول الصحي والإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا .



وكان قد بدأ طلبة المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث أمس الأربعاء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول وجاهيا.