149 ألف طالبا يتقدمون لامتحان "التوجيهي" اليوم

الوكيل الاخباري - يتوجه الأحد، 149494 طالبًا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية إلى قاعات الامتحان لتأدية الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) في يومه العاشر ما قبل الأخير، وذلك من أصل 189410 مشتركا ومشتركة هم إجمالي المسجلين، منهم 126271 من الطلبة النظاميين، و63139 من طلبة الدراسة الخاصة.

اضافة اعلان



وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، أحمد المساعفة لـ"المملكة"، إن 149482 مشتركا ومشتركة من الفروع الأكاديمية والمهنية للطلبة النظاميين وطلبة الدراسة الخاصة سيتقدمون لمبحث العلوم الحياتية، اللغة العربية الورقة الثانية، العلوم الصناعية الخاصة، إنتاج الطعام وخدمته، خلال الجلسة الأولى للامتحان والتي تبدأ الساعة العاشرة صباحا، فيما سيتقدم للجلسة الثانية التي تبدأ الساعة الواحدة ظهرا، 12 طالبا وطالبة من فرعي الزراعي والاقتصاد المنزلي في مبحث العلوم الحياتية (كليات).



وبين المساعفة، أن الامتحانات تسير منذ انطلاقها، بشكل سلس ووفق ما خططت له الوزارة، ومبينًا أن الامتحانات جاءت بشكل عام متوازنة وشاملة وراعت الفروق الفردية بين الطلبة.



قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة، إن نتائج امتحان الثانوية العامة متوقعة في النصف الثاني من شهر آب المقبل.







