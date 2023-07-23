الأحد 23-07-2023
الوكيل الاخباري

مندوبا عن الملك .. الخصاونة يشارك في المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة

نتنياهو يخضع لعملية في القلب

خلال 6 أشهر .. عودة 1941 لاجئا سوريا في الأردن إلى بلادهم

وفاة طفل ذو 10 أعوام والتربية تنعاه

وفيات الأحد 23-7-2023

التربية تكشف حقيقة تسريب اسئلة امتحان الاحياء "التوجيهي"

مئات المرشحين مدعوين لإشغال وظيفة معلم - أسماء

مدعوون لإجراء الامتحان التنافسي - أسماء

تعمُق تأثير الموجة الحارة على الأردن اليوم

مجلس الأعيان يعقد اليوم أولى جلساته في الدورة الاستثنائية

الأحد، 23-07-2023 06:09 ص

149 ألف طالبا يتقدمون لامتحان "التوجيهي" اليوم

توجيهي نتائج


الوكيل الاخباري - يتوجه الأحد، 149494 طالبًا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية إلى قاعات الامتحان لتأدية الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) في يومه العاشر ما قبل الأخير، وذلك من أصل 189410 مشتركا ومشتركة هم إجمالي المسجلين، منهم 126271 من الطلبة النظاميين، و63139 من طلبة الدراسة الخاصة.

اضافة اعلان


وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، أحمد المساعفة لـ"المملكة"، إن 149482 مشتركا ومشتركة من الفروع الأكاديمية والمهنية للطلبة النظاميين وطلبة الدراسة الخاصة سيتقدمون لمبحث العلوم الحياتية، اللغة العربية الورقة الثانية، العلوم الصناعية الخاصة، إنتاج الطعام وخدمته، خلال الجلسة الأولى للامتحان والتي تبدأ الساعة العاشرة صباحا، فيما سيتقدم للجلسة الثانية التي تبدأ الساعة الواحدة ظهرا، 12 طالبا وطالبة من فرعي الزراعي والاقتصاد المنزلي في مبحث العلوم الحياتية (كليات).


وبين المساعفة، أن الامتحانات تسير منذ انطلاقها، بشكل سلس ووفق ما خططت له الوزارة، ومبينًا أن الامتحانات جاءت بشكل عام متوازنة وشاملة وراعت الفروق الفردية بين الطلبة.


قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة، إن نتائج امتحان الثانوية العامة متوقعة في النصف الثاني من شهر آب المقبل.




 




 

 


 

إقرأ ايضا
720232091512390515931

مندوبا عن الملك .. الخصاونة يشارك في المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة

0

خلال 6 أشهر .. عودة 1941 لاجئا سوريا في الأردن إلى بلادهم

1 (1)

وفاة طفل ذو 10 أعوام والتربية تنعاه

3333

التربية تكشف حقيقة تسريب اسئلة امتحان الاحياء "التوجيهي"

M63A8869

مئات المرشحين مدعوين لإشغال وظيفة معلم - أسماء

ديوان الخدمة

مدعوون لإجراء الامتحان التنافسي - أسماء

أخبار متعلقة
720237163141683058385

هام من التربية: بشأن ورقة اسئلة التوجيهي ودفتر الإجابات

64a3d167a5bd4

وزير التربية يوضح حول تصحيح أوراق التوجيهي

720232172658699421122

مهم من وزارة التربية بشأن امتحان التوجيهي

امتحانات

قبيل الامتحانات .. وزير التربية والتعليم يوجه رسالة لطلبة "التوجيهي"

72023212252778854903

توجيهات من التربية لطلبة التوجيهي تخص الامتحانات

M63A8869

التربية: 10 دقائق إضافية لمدة امتحان "التوجيهي"