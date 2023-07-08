السبت 08-07-2023
الوكيل الاخباري

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السبت، 08-07-2023 10:29 م

هام من التربية: بشأن ورقة اسئلة التوجيهي ودفتر الإجابات

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الوكيل الاخباري - أكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد كنانة، أن ورقة امتحان شهادة الثانوية العامة ودفتر الإجابة التي توزع أثناء الامتحان تعتبر من الوثائق المحمية ولا يجوز إتلافها أو تمزيق أي جزء منها، حتى لا يتعرض الطالب للعقوبة.

وقال إن اتلاف ورقة الأسئلة أو دفتر الإجابة يستوجب إيقاع عقوبة على الطالب بموجب تعليمات امتحان الثانوية العامة، داعيا الطلبة إلى عدم العبث بأوراق الامتحان ودفتر الإجابة .

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وبيّن أن العقوبات جاءت بهدف ضبط الامتحان وتحقيق العدالة والمساواة بين الطلبة وحماية لهم.

 




 

 


 

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