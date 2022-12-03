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السبت، 03-12-2022 01:34 م

التربية: امتحانات المدارس النهائية للفصل الاول منتصف الشهر الحالي

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
يستعد طلبة المدارس بعد 10 أيام للتقدم لاختبارات الفصل الأول النهائية، حيث سيبدأ الامتحان الأول في المدارس في الثالث عشر من الشهر الحالي، وتستمر لغاية التاسع والعشرين من الشهر ذاته .

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وخلال الفصل الدراسي الأول اشتكى أولياء أمور من زخم المناهج وعدم توافقها مع مدة الفصل الدراسي الاول ، وان الاختبارات التي يقدمها الطلبة كانت تقدم بشكل يومي  لضيق الوقت المتاح لإنهاء المتطلبات .


أحد أولياء أمور الطلبة قال لـ "الوكيل الاخباري" إن ابنه لم يستطع إن يدرس دروسه بشكل يومي لكافة المواد منوها أنه يقضي وقته بدراسة الاختبارات والامتحانات اليومية .


من جهته علق مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة أن تقدم الطالب للاختبارات والامتحانات القصيرة يُعتبر دراسة ومراجعة للمواد التي شرحت له سابقاً .


وأضاف كنانة لـ "الوكيل الاخباري" أن الاختبارات تساعد الطالب على المتابعة المستمرة لدروسه بكافة المواد .


وقال كنانة إن الاختبارات الشهرية بقيت 3 اختبارات في كل فصل دراسي لكن التربية اعتمدت آلية جديدة للاختبارات المدرسية منذ بداية العام الدراسي الحالي ولأول مرة، حيث أصبحت الاختبارات الشهرية 3 اختبارات مقسمة إلى قسمين كتابي ، وأدائي وأن كل امتحان من الاختبارات الشهرية الثلاثة يكون تحصيله من 20 علامة تقسم بواقع 10 علامات للكتابي، و 10 علامات للأعمال الأدائية خلال الفصل الدراسي .


علماً أن العطلة الشتوية وفقاً للتقويم المدرسي ستبدأ يوم الاثنين الموافق 2/1/2023 ، وتستمر لغاية 4 / 2 / 2023 على أن يبدأ دوام الفصل الثاني يوم الأحد الموافق 5/2/2023.


 




 

 


 

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