الثلاثاء 29-11-2022
الوكيل الاخباري

التربية: تأمين مدارس المملكة بوسائل التدفئة

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الثلاثاء، 29-11-2022 11:07 ص

التربية: تأمين مدارس المملكة بوسائل التدفئة

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الوكيل الإخباري - قالت امين عام وزارة التربية للشؤون الفنية والإدارية الدكتورة نجوى قبيلات، أنه تم إجراء الصيانة اللازمة للمدارس قبل بدء العام الدراسي لضمان أجواء دراسية مناسبة للطلبة، سيما خلال فصل الشتاء.

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وأكدت في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء ان الوزارة أحالت نحو 98 عطاء منذ بداية العام الحالي بكلفة وصلت الى 11.119 مليون دينار، تم تسليم جزء منها، موضحة أن أعمال الصيانة شملت نحو 660 مدرسة.


وبينت قبيلات ان العمل جار حالياً على إحالة عطاءات جديدة بقيمة 4 ملايين دينار لإجراء أعمال الصيانة بمختلف أنواعها في عدد من المدارس من ضمنها تنفيذ عطاءات للخلايا الشمسية وذلك لتأمين التدفئة للمدارس.


وأشارت قبيلات إلى أن عدد المدارس التي يتوفر فيها أنظمة خلايا شمسية بلغ نحو 650 مدرسة في جميع مناطق المملكة، وتم تأمين التدفئة فيها من خلال تركيب أجهزة تكييف، اضافة الى توفير التدفئة المركزية في حوالي 270 مدرسة، لافتة إلى أن بقية المدارس يتم تأمينها بمدافئ تعمل على المحروقات حيث باشرت الوزارة بصرف مستحقات المدارس من المحروقات منذ 15 من شهر تشرين الثاني الحالي.


ولفتت قبيلات إلى استمرار الوزارة بتفويض مديري التربية والتعليم في المحافظات وبالتنسيق مع الحكام الإداريين بشأن دوام المدارس خلال المنخفضات الجوية والظروف الجوية الصعبة، مؤكدة أنه يتم تحويل التعليم عن بعد عبر منصات الوزارة التعليمية في المدارس التي يتم تعطيلها بسبب الأحوال الجوية.


 




 

 


 

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