التربية تتجه لزيادة الطاقة الاستيعابية للتعليم المهني العام القادم

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال مدير إدارة التخطيط في وزارة التربية والتعليم يوسف أبو الشعر، إن الوزارة تتجه للتوسع في التعليم المهني التقني من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال الطلبة من خلال بناء مدارس تحتوي على فروع مهنية جديدة للعام القادم .

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وأضاف اليوم الخميس لـ"الوكيل الإخباري" أن التخصصات المهنية شهدت إقبال ملحوظ العام الحالي بالرغم من رفع الوزارة الطاقة الاستيعابية للتعليم المهني 5 % عن العام الماضي .



ونوه أن فترة الانتقال من التخصصات الأكاديمية إلى التخصصات المهنية انتهت الأسبوع الماضي مؤكداً أن المدارس المهنية في قصبات المدن وصلت إلى كامل طاقتها الاستيعابية .



وأشار أن الوزارة هدفت خلال العام الدراسي الحالي الوصول إلى 18000 طالب وطالبة في مسار التعليم المهني الجديد .



واشتكى العديد من أولياء أمور طلبة الصف العاشر الراغبين بدراسة الفرع المهني من عدم توفر مقاعد في المدارس المهنية والذي يجبرهم على دراسة الفروع الاكاديمية بعد إعلان نتائج التشعيب .

