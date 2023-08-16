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الأربعاء، 16-08-2023 09:22 م

تسجيل نحو 35 مليون حالة دخول إلى الرابط الإلكتروني الخاص بإعلان نتائج "التوجيهي"

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الوكيل الاخباري- سجلت نحو 35 مليون حالة دخول إلى الرابط الإلكتروني الخاص بإعلان نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" حتى الساعة السادسة مساء الأربعاء، بحسب ما ذكرت وزارة التربية والتعليم.اضافة اعلان


وتحدث الناطق باسم الوزارة، أحمد المساعفة، عن "تسجيل ما يقارب 35 مليون حالة إدخال على الرابط الإلكتروني منذ وقت إعلان النتائج وحتى الساعة السادسة (وقت المؤتمر الصحفي)" الخاص بإعلان نتائج "التوجيهي".

وقال إن "عملية الدخول للرابط تمت كما هو مخطط لها باستيعاب الضغط الكبير على الرابط، ومعرفة النتيجة بيسر وسهولة".

بلغت نسبة النجاح في امتحان "التوجيهي" 63.4%، وفق مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد كنانة الأربعاء.

ونشرت وزارة التربية الرابط الإلكتروني المخصص لإعلان نتائج الثانوية العامة "التوجيهي".

 




 

 


 

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