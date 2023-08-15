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الثلاثاء، 15-08-2023 10:57 ص

التربية: الانتهاء من مطابقة نتائج طلبة التوجيهي اليوم

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد كنانة، إن التربية في المراحل الأخيرة لإعداد نتائج امتحانات طلبة التوجيهي.

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وأضاف كنانة لـ"الوكيل الإخباري" أن كوادر وزارة التربية ستنهي اليوم الثلاثاء مرحلة تدقيق ومطابقة نتائج اختبارات الثانوية العامة. 


وبشأن النتائج أكد بأن إعلانها سيكون عبر الرابط الرسمي لنتائج التوجيهي مشيراً أنه لن يصل رسائل نصية للطلبة بالنتيجة. 


ولفت أن اختيار موعد اعلان النتائج على الـ 4 عصراً من يوم غد جاء بقرار من وزير التربية والتعليم وبالتنسيق مع عدة جهات معنية .


 




 

 


 

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