التربية تتوقع إلتحاق 55 ألف طفل في رياض الأطفال بالمدارس الحكومية

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

توقعت مدير مديرية الطفولة في وزارة التربية والتعليم علياء عربيات أن يبلغ عدد الأطفال مواليد 2017 المسجلين برياض الأطفال في المدارس الحكومية للعام الدراسي القادم 55 ألف طفلاً.

اضافة اعلان



وأضافت عربيات في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن التربية وفرت 2747 شعبة في المملكة بواقع 20 طفل لكل شعبة.



ونوهت أنه تم إطلاق برنامج "رفع استعداد الطفل للتعلم" لاستيعاب كافة الأطفال المتقدمين لرياض الأطفال والذين لم يتوفر لهم المتسع للتسجيل في المدارس الحكومية والخاصة .



وحول البرنامج أوضحت أنه مقسم إلى قسمين الأول لمواليد 2016 الذين لم يتمكنوا من الالتحاق برياض الأطفال حيث يكون لمدة 30 يوماً يبدأ من 27 تموز ولغاية 31 آب المقبلين.



أما القسم الثاني لمواليد 2017 الذين لم يتوفر لهم مقاعد في رياض الأطفال حيث يبدأ البرنامج من 15 آب ولغاية 31 آب ويستمر بعدها لمدة 15 يوما "أيام السبت فقط".



علماً أن تسجيل رياض الأطفال كان يدوياً في المدارس و كان يوم الأحد الموافق 15 أيار الماضي آخر يوم .

