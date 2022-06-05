التربية تعلق حول رفع الرسوم الدراسية في مدارس خاصة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

علقت مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم الدكتورة نوال أبو ردن بشأن ارتفاع الرسوم الدراسية بأن أي مدرسة خاصة ترفع بشكل مخالف سيتم محاسبتها .

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وأضافت أبو ردن في حديث لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الأحد أن زيادة نسبة الرسوم الدراسية للمدارس الخاص تتم من خلال لجنة زيادة الرسوم في التربية وذلك ضمن شروط معينة ومحددة وبنسبة لا تزيد عن 3% وبعد موافقة اللجنة عليها.



وحول رسوم المواصلات في المدارس الخاصة أشارت أن التربية ليس لها أي سلطة على الخدمات الإضافية منها خدمة التوصيل وخدمة توفير المناهج المعتمدة لدى المدرسة بالإضافة إلى رسوم الزيّ المدرسي .



واشتكى عدد من المواطنين من ارتفاع الرسوم الدراسية مع بدء التسجيل للعام الدراسي القادم 2023/2022.

