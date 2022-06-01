التربية تفتتح معرض للطلبة الموهوبين

الوكيل الإخباري - افتتح مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم الدكتور نبيل حناقطة اليوم الأربعاء، في نادي المعلمين، المعرض الفني الأول للطلبة الموهوبين تحت شعار "الأردن في عيون الطلبة الموهوبين".

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واشتمل المعرض الذي يأتي ضمن فعاليات الوزارة بمناسبة عيد الاستقلال، بحسب بيان للوزارة، على لوحات إبداعية بمضامين هادفة من وحي الجمال الطبيعي والتاريخي ومظاهر النهضة العمرانية والتنوع البيئي وبما يحفل الأردن به من تراث جميل.



واشتملت الفعالية على جناح الرسم المباشر من قبل الطلبة المشاركين من مدارس الملك عبدالله للتميز، وغرف الطلبة الموهوبين من مختلف مناطق المملكة، حيث تجول الحضور في معرض اللوحات الفنية المقدمة من الطلبة بهذه المناسبة الوطنية، على أنغام المعزوفات الموسيقية التي تخللت العرض.



وفي ختام الفعالية كرم الدكتور حناقطة الطلبة المشاركين ومدير مديرية الطلبة المتفوقين والموهوبين والأقسام الفنية ونادي معلمين- عمان القائمين والمشرفين على الحفل، وموسيقات الأمن العام.

