الأربعاء 01-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

انخفاض أسعار الذهب عالميا لأدنى مستوى منذ أسبوعين

انتخاب أول امرأة مسلمة لمنصب نائب عمدة في بريطانيا

استقرار في نشاط سوق الصرافة المحلية

7.3 مليون اشتراك بخدمات الهاتف المتنقل في المملكة

النقل البري: دراسة لتعديل أجور النقل العام

خبير يدعو الحكومة لإلغاء كل الضرائب على المركبات الكهربائية

توزيعات أرباح البورصة المصرية تتجاوز 20.7 مليار جنيه في 5 أشهر

ارتفاع أسعار النفط عالميا

استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال في الخليل

إتاحة إمكانية التعرف على فرص العمل الخاصة ببرنامج التشغيل الوطني

الأربعاء، 01-06-2022 12:25 م

التربية تفتتح معرض للطلبة الموهوبين

ظ


الوكيل الإخباري - افتتح مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم الدكتور نبيل حناقطة اليوم الأربعاء، في نادي المعلمين، المعرض الفني الأول للطلبة الموهوبين تحت شعار "الأردن في عيون الطلبة الموهوبين".

اضافة اعلان


واشتمل المعرض الذي يأتي ضمن فعاليات الوزارة بمناسبة عيد الاستقلال، بحسب بيان للوزارة، على لوحات إبداعية بمضامين هادفة من وحي الجمال الطبيعي والتاريخي ومظاهر النهضة العمرانية والتنوع البيئي وبما يحفل الأردن به من تراث جميل.


واشتملت الفعالية على جناح الرسم المباشر من قبل الطلبة المشاركين من مدارس الملك عبدالله للتميز، وغرف الطلبة الموهوبين من مختلف مناطق المملكة، حيث تجول الحضور في معرض اللوحات الفنية المقدمة من الطلبة بهذه المناسبة الوطنية، على أنغام المعزوفات الموسيقية التي تخللت العرض.


وفي ختام الفعالية كرم الدكتور حناقطة الطلبة المشاركين ومدير مديرية الطلبة المتفوقين والموهوبين والأقسام الفنية ونادي معلمين- عمان القائمين والمشرفين على الحفل، وموسيقات الأمن العام.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
520221172942527862805

أوقاف عجلون تعقد اجتماعا تعريفيا عن جائزة الموظف المتميز

غغغ

7.3 مليون اشتراك بخدمات الهاتف المتنقل في المملكة

petra

86 ألف زائر للبترا خلال أيار وحركة تجارية نشطة

3202227151540458491825

النقل البري: دراسة لتعديل أجور النقل العام

FUJ79FZWIAAwLEj

الخصاونة يستقبل وزير الحج والعمرة السعودي

Untitled-1-541

الفراية: ضبط عمالة وافدة مخالفة يوميا

أخبار متعلقة
77a7963e-97e8-4629-a38c-cdb828689ed1

قرار رفع أسعار الفائدة 50 نقطة يدخل حيز التنفيذ

ووو

خسوف كلي للقمر في سماء العالم العربي الأسبوع المقبل

دجاج

اجتماع ثُلاثي اليوم حول أسعار الدواجن

c76a25af-df3c-45b3-8c5b-13a5dfe61595

أردنية تفوز بعضوية بلدية كرولي البريطانية

FSN2U_YXwAI-SNh

تعرّف على عقوبة تشويه أحد أعمدة جرش الأثرية

image

إعلان أسماء المقبولين للحج الأسبوع القادم