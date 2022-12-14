التربية ترعى مؤتمر برمجية التعليم وتعزيز الثقافة للمتسربين

الوكيل الاخباري - أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، أهمية الجهود المبذولة من الشركاء الداعمين لوزارة التربية في مجال تنفيذ البرامج والمشاريع التعليمية كافة، وفقًا لأولويات العمل الوطني، والأهداف الواردة في خطة الوزارة الاستراتيجية للأعوام 2018-2025.



جاء ذلك في كلمة ألقتها مندوبةً عنه مديرة إدارة التعليم الدكتورة نوال أبو ردن، خلال مؤتمر إطلاق برمجية إدارة التعليم لبرنامج تعزيز الثقافة للمتسربين الذي طورته مؤسسة "كويست سكوب" للتنمية الاجتماعية بدعم من مؤسسة عبدالعزيز الغرير/ صندوق تعليم اللاجئين.



وأضاف أن المشروع يهدف إلى توفير التعليم للأطفال والشباب الملتحقين ببرنامج تعزيز الثقافة للمتسربين، وتعزيز إدماج التكنولوجيا في التعليم ضمن قالب يمتاز بالريادة والحداثة والفاعلية.



وأشاد المحافظة بالجهود التي تبذلها مؤسسة "كويست سكوب" في مجال توفير الدعم الفني لبرنامج تعزيز الثقافة للمتسربين، وتطوير قاعدة بياناته، وبناء منصة التعلم الإلكتروني لتوسيع وإثراء برنامج تعزيز الثقافة للمتسربين.

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