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الثلاثاء، 21-12-2021 06:51 م

التربية تطلق مشروع توفير بيئة تعلم لجميع الأطفال بالمملكة

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - أطلقت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، مشروع "توفير بيئة تعلم لجميع الأطفال في المملكة الأردنية الهاشمية "، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)؛ بهدف توفير تعليم أفضل للأطفال بما يتماشى مع هدف تنمية الموارد البشرية من خلال ضمان الوصول والإنصاف لجميع الطلبة.

وأكد وزير التربية والتعليم، الدكتور وجيه عويس، خلال إطلاق المشروع، بحضور ممثل مكتب "جايكا" في الأردن، تشييه مياهارا، عمق الشراكة القائمة بين الوزارة ووكالة "جايكا"، مشيداً بدعمها المتواصل للعملية التعليمية في الأردن.

كما أكد دور "جايكا" في ترسيخ الهدف المشترك، المتمثل في توفير التعليم الذي يتميز بجودة عالية لجميع الطلبة في الأردن، من خلال إعداد الخطط اللازمة وتصميم التدخلات التعليمية والأنشطة الهادفة إلى تعزيز بيئة التعليم، والمساندة في علاج التحديات التي تحول دون توفير البيئة التعليمية الإيجابية في المدارس، متطلعا إلى المزيد من التعاون والشراكة في السعي لتحسين البيئة التعليمية.

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