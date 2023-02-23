التربية: تعديل أسس النجاح والرسوب يشمل طلبة المدارس الخاصة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أكدت مديرة إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، ريما زريقات أن تعديل أسس النجاح والرسوب للفصل الثاني الحالي من الصف الرابع الأساسي وحتى الصف الثاني عشر "التوجيهي" يشمل طلبة المدارس الخاصة .

اضافة اعلان



وقالت زريقات لـ"الوكيل الإخباري" إن التغيير ينص على اتباع تقويمات معتمدة على الأداء مستمرة من بداية الفصل الدراسي إلى نهايته بمقدار 20% من العلامة الكلية للمبحث.



ونوهت أنه يوجد عدة أنواع للتقويم المعتمد على الأداء ويمكن للمعلم أن يختار من بينهم لاحتساب علامة الطالب .



ولفت أن إجراء اختبارين لكل منهما ( 20%) من علامة المبحث ، بحيث يعقد الأول بعد مضي شهر ونصف من بداية الفصل الدراسي ، والثاني في نهاية الشهر الثالث من بداية الفصل بالإضافة إلى اختبار نهاية الفصل الدراسي يخصص له (40 %) من العلامة الكلية للمبحث بحسب تعميم وزارة التربية.