وزير التربية يلتقي لجنة مشروع جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله

الوكيل الإخباري - اكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة دور جلالة الملكة رانيا العبدالله واهتمامها المستمر في النهوض بالعملية التعليمية، واعتزازه بالشراكة القائمة ما بين الوزارة و جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي.

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جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محافظة، اليوم الثلاثاء ، رئيس مجلس إدارة جمعية الجائزة الدكتور عز الدين كتخدا، والمدير التنفيذي لجمعية الجائزة لبنى طوقان، بحضور أعضاء لجنة المؤسسة من وزارة التربية والتعليم.



وأشار محافظة إلى اهتمام الوزارة بمأسسة مخرجات جمعية الجائزة، مؤكدًا ضرورة أن تنعكس آثار هذه الجهود على الطلبة في الغرفة الصفية وتعزيز البيئة التعليمية، وتعزيز ثقافة التميز في نظامنا التعليمي، داعيا إلى الاستفادة مما تحقق من إنجازات وتعميمها على الميدان التربوي.



من جانبه، أعرب كتخدا عن شكره للوزارة على ما تقدمه من دعم لجمعية الجائزة باعتبارها شريكاً رئيسياً، مشيدا بالجهود الحثيثة التي تبذلها إدارات الوزارة في استثمار الفرص كافّة؛ لترسيخ ثقافة التميّز التربويّ ضمن أنظمتها وتعليماتها.



من جانبها، بينت طوقان أن الأثر المنشود من هذا المشروع قد بدأ بالتحقق من خلال ارتفاع نسبة تفعيل المتميزين في مديريات التربية والتعليم والاستفادة من خبراتهم لتنفيذ مجموعة من الأنشطة ضمن خطة واضحة و ممنهجة، إضافة إلى إحداث منافسة إيجابية بين التربويين، والذي يظهر جليا من خلال ازدياد أعداد المتقدمين لجوائز التميز التربوي.



وبينت أن عدد المتقدمين لهذا العام بلغ 6210، لجائزتي المعلم والمرشد التربوي، وهو أعلى عدد للمتقدمين مقارنة بالسنوات السابقة.



يذكر أن مشروع مأسسة مخرجات جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله ضمن برامج وزارة التربية والتعليم قد بدأ عام 2019 بعد أن أكدت عدة دراسات، قامت بها الوزارة والجمعية ، على مساهمة مخرجات الجمعية بإحداث أثر ملموس في البيئة التربوية في الأردن.