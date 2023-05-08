الإثنين 08-05-2023
الوكيل الاخباري

رثاء يُبكي القلوب.. أم تكتب رسالة لابنتها بعد شهرين من وفاتها

تشاووش أوغلو: اللقاء بين أردوغان والأسد قد يتم في العام الجاري

معركة في البيت الأبيض حول طعام بايدن

بني مصطفى: معنيون بتقديم الرعاية الاجتماعية للمرأة اللاجئة

بلدية المعراض: طرح عطاءات بقيمة 880 ألف دينار منها 150 ألف لصيانة مبنى البلدية

الزراعة تنفي مزاعم انتقال عدوى "الحمى القلاعية" من مواشي في الأردن الى العراق

الرئيس العراقي: نحو 15 ألف معمل ومصنع مغلقة منذ عام 2003

باص عمّان يُطلق مسار جديد من المستندة إلى البيضا

علان: 15% ازدياد الطلب على شراء ليرات وأونصات الذهب في الأردن

الاحتلال يستدعي خطيب "الأقصى" للتحقيق

الإثنين، 08-05-2023 12:56 م

التربية تعلن أرقام بطاقات الجلوس لامتحان التوجيهي - رابط

توجيهي66


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الاثنين أرقام بطاقات الجلوس لمشتركي طلبة امتحان الثانوية العامة / الامتحان العام 2022 / 2023  عبر الرابط المنشور على موقع الوزارة . أنقر هنا 

اضافة اعلان


من جهته قال مصدر في وزارة التربية والتعليم إن الصعوبات التي تواجه بعض الطلبة بالحصول على أرقام الجلوس عبر الموقع هو عبارة عن تأخير بسيط مشيراً أن السبب يعود إلى الضغط الكبير على الموقع.


وأكد المصدر أنه سيتاح الرابط بشكل أسرع مع مرور الوقت.


يشار إلى أن عدد المتقدمين لامتحان الثانوية العامة ما يقارب 190 الف مشترك ومشتركة .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4

رثاء يُبكي القلوب.. أم تكتب رسالة لابنتها بعد شهرين من وفاتها

3 (14)

وفاة شاب اردني بحادث سير في قطر

01072103195874833136623673173732-470x306

الأوقاف تدرب أئمة وواعظات على دليل الحاج والمعتمر

1683544307546

وزير الأوقاف يستقبل السفير الماليزي

420235113016595482083

وفاة مديرية السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة آمنة الشرفات

63ea64d701c3f-79pkgcmjezeolqxa78d3e1r1de9zd18949u715flf8c

بني مصطفى: معنيون بتقديم الرعاية الاجتماعية للمرأة اللاجئة

أخبار متعلقة
male-carpenter-making-wooden-designer-furniture-fo-2022-01-13-22-27-45-utc

زيادة أعداد طلبة العاشر المقبولين بالتعليم المهني العام الدراسي المقبل بنسبة 5%

M63A8882

التربية تدعو دفعة لإجراء المقابلات الشخصية - اسماء

M63A8882

التربية: 20 % نسبة الغيابات المسموح بها لطلبة التوجيهي ومن يتجاوزها يُحرم

M63A8879

التربية: 189192 مشتركا ومشتركة في امتحان التوجيهي لعام 2023

3

عودة دوام المدارس من الثامنة صباحا ولغاية الثالثة ظهرا

FuTrQRAWwAAx_Gw

التربية: توفر آلة حاسبة محددة لطلبة التوجيهي