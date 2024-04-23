التربية تكشف أسباب تراجع مستوى الطلبة في القراءة والرياضيات والعلوم

الوكيل الإخباري

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- كشف وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة أسباب تراجع مستوى الطلبة في الأردن باختبار PISA الذي يقيس قدراتهم في القراءة والرياضيات والعلوم.وقال محافظة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن انخفاض أداء الطلبة في اختبار PISA كان متوقعا لعدة أسباب أهمها؛ انقطاع الطلبة عن التعليم الوجاهي لما يقارب عامين دراسيين بسبب جائحة كورونا وإضراب المعلمين والتعلم عن بعد في بدايته.وأضاف أن امتحان PISA يقيس القدرات العليا للطلبة وهذا أمر غير معتاد عليه الطالب الأردني نظرا لاختلاف نوعية التعليم بين الأردن والدول الأخرى.وأشار محافظة إلى أن المناهج المطورة التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم قبل فترة الامتحان لم تأخذ حقها والامتحان المقبل في عام 2025 سيقيس قدرات هذه المناهج.وكانت استضافت وزارة الاتصال الحكومي مؤتمرا صحفيا لوزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويتمحور اللقاء حول عدة موضوعات أبرزها، الاختبارات الدولية (بيزا)، والمسارات التعليمية، والأسئلة الإلكترونية (بنك الأسئلة).