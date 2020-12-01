التربية توضح حول أسئلة الامتحان التكميلي لطلبة التوجيهي

الوكيل الاخباري -

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قال مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم علي حماد الثلاثاء ، إنه لن يتغير شيء على نمط الامتحان التكميلي لطلبة الثانوية العامة"التوجيهي" حيث سيكون ذات النمط الذي أجري به الامتحان العام وهو الاختيار من متعدد.يبدأ امتحان الدورة التكميلية يوم الخميس 31 كانون الأول/ديسمبر، وحتى 16 كانون الثاني/يناير 2021، ويبلغ عدد الطلبة لهذه الدورة 95.451 ألف طالب وطالبة.وأضاف في تصريح لـ"المملكة": "الشيء الجديد في الدورة التكميلية والامتحان التكميلي أن مجلس الامتحان اتخذ قرارا بأن تكون الفقرات الامتحانية 50 فقرة لجميع المباحث أي تم توحيد الفقرات الامتحانية حيث كان بالسابق هناك امتحانات من 20 فقرة و30 فقرة ، التوحيد أدى إلى زيادة وقت الامتحان وخاصة في المباحث الأساسية والفيزياء".ولفت حماد إلى أنه كان بالسابق امتحان الرياضيات 40 فقرة ومع زيادة الـ 10 فقرات اصبحت مدة الامتحان ساعتين ونصف ، وبذلك سيكون مبحث الرياضيات واللغة العربية التخصص ومبحث الفيزياء ساعتين ونصف."باقي المباحث مهارات اللغة العربية والإنجليزي و كذلك المباحث العلمية الكيمياء والأحياء وعلوم الأرض أصبح زمن الامتحان ساعتان وباقي المباحث الأخرى بقيت كما هي ، الهدف من هذا القرار أن يكون الزمن مراعي للامتحان والفقرات الامتحانية ." بحسب حماد