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وزير التعليم العالي: تعويض الامتحانات لطلبة تأثروا بإضرابات النقل

الإثنين، 12-12-2022 01:33 م

وزير التعليم العالي: تعويض الامتحانات لطلبة تأثروا بإضرابات النقل

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الوكيل الاخباري- قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، إنّه سيتم تعويض الامتحانات الجامعية والمدرسية للطلبة المتأثرين من إضرابات وسائط النقل العام.

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وأضاف محافظة، اليوم الاثنين خلال اجتماع لجنة التعليم والشباب النيابية، أن رؤساء جامعات تواصلوا معه بخصوص عدم قدرة طلبة للوصول للجامعات أمس (الاحد) وكان التعليم عن بُعد.


واكد أن الوزارة لديها الإمكانيات تغطية المحاضرات عن بُعد بسبب عدم مقدرة طلبة للوصول إلى جامعاتهم جراء الإضرابات، مبينا عدم وجود إشكاليات على طلبة المدارس.


وبين محافظة، أن جامعتي البلقاء التطبيقية والحسين كان لدى طلبتهم صعوبة بوصول الطلبة الاحد مما تحول التعليم عن بُعد.


وناقشت لجنة التعليم والشباب النيابية اليوم أبزر التعديلات المقترحة على نظام الثانوية العامة (التوجيهي)، ومدى جاهزية وزارة التربية والتعليم لامتحان الثانوية العامة. كما تناقش اللجنة صندوق دعم الطالب الجامعي (المنح والقروض).

 




 

 


 

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