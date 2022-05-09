التربية توضح حول المادة المقررة للحفظ في امتحان التوجيهي

الوكيل الإخباري - وجهت وزارة التربية والتعليم رسالة للطلبة المتقدمين لامتحان الثانوية العامة حول المواد المقررة للحفظ.

اضافة اعلان



وأضافت الوزارة اليوم الإثنين بحسب رصد "الوكيل الإخباري" أن المادة المقررة للحفظ في مباحث التربية الإسلامية، واللغة العربية (مشترك)، واللغة العربية (تخصص) لن تكون مطلوبة لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (توجيهي) مؤكدة على أنها مطلوبة (فهمًا واستيعابًا وتحليلًا).



وكانت الوزارة قد أعلنت مطلع نيسان الماضي، أن امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2022 / الامتحان العام سيبدأ الخميس الموافق 30 حزيران القادم، بينما سيكون آخر أيام الامتحان الإثنين 25 تموز.



وستبدأ الجلسة الأولى في تمام الساعة العاشرة صباحًا، في حين ستبدأ الجلسة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

