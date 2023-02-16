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الخميس، 16-02-2023 05:24 م

التربية : خطة تنفيذية لمعالجة الفاقد التعليمي

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - أعدت وزارة التربية والتعليم خطة تنفيذية للتدخلات التعليمية لمعالجة الفاقد التعليمي الناتج عن آثار جائحة كورونا، بالتعاون مع مشروع دعم التعليم والشباب الممول من الوكالة الأميركية لتنمية الدولية (USAID).

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن الخطة المقررة لـ 3 سنوات، تهدف إلى إجراء تدخلات تعليمية متخصصة لمعالجة الفاقد التعليمي، مشيرة إلى افتتاح وزير التربية والتعليم في وقت سابق من الشهر الحالي ورشة تطوير الخطة الوطنية للتعليم العلاجي 2023-2025.

وأشارت إلى أنه تم الاستجابة لمشكلة الفاقد التعليمي الذي نتج عن جائحة كورونا من خلال إجراء دراسـات وتقييمات تشخيصية وطنية؛ وذلك لتحديد الأهداف النهائية والانتقالية لتوجيه الجهود، وتصميم التدخلات على الأدلة القائمة على البيانات والتي من شأنها تعزيز تعلم الطلبة، وتمكينهم من الوصول إلى الأهداف المرجوة، إذ طبقت الوزارة خلال العامين الماضيين خططاً طارئة لتقليل خسائر التعليم وتفادي اتسـاع الفوارق في الفرص بين الطلبة ومسـاعدة المعلمين وأولياء الأمور على مواجهة الصعوبات الجديدة التي فرضها التعامل مع جائحة كورونا.

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