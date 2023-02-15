توضيح حول تمديد الفصل الدراسي الثاني بالمدارس

الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم نواف العجارمة، أن الوزارة ستقوم بتمديد الفصل الدراسي الثاني لتعويض أيام العطل اثناء الأحوال الجوية، وفي حال اضطرت لذلك اثناء العام الدراسي.



وأضاف العجارمة في تصريحات صحفية أن تمديد الفصل الدراسي لن يؤثر على موعد امتحانات الثانوية العامة وايام التصحيح، سيما أن الوزارة خفضت المدة التي تستطيع فيها استخراج النتائج النهائية من 40 إلى 25 يوما من تقديم اخر امتحان.



وقال العجارمة إن الوزارة ستقوم بتعويض الايام الدراسية وفقا لقانون التربية والتعليم الذي حدد ايام الدوام الرسمي بالمدارس الحكومية بـ ١٩٠ يوما خلال الفصلين ويجب أن يتم الالتزام بها.

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