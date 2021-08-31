التربية ستدرب 100 ألف معلم على تنفيذ الدعم النفسي للطلبة

الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة التعليم العام في وزارة التربية والتعليم سامي المحاسيس، إن الوزارة ستدرب 100 ألف معلم على كيفية تنفيذ الدعم النفسي للطلبة مع عودتهم إلى الدراسة الوجاهية في المدارس بدءا من الأربعاء، بعد انقطاع نتيجة الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.

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وأوضح المحاسيس عبر برنامج "جلسة علنية" عبر قناة المملكة، أن الوزارة دربت جميع أقسام الإرشاد التربوي، وستقدم الدعم النفسي للطلاب والمعلمين والأهالي.



ويعود 2.1745 مليون طالب وطالبة إلى مقاعدهم مع بدء استقبال المدارس لهم وجاهيا اعتبارا من الأربعاء.



وأعدت الوزارة برنامج الدعم النفسي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ويسعى دليل الدعم النفسي للتقليل من آثار غياب التعليم الوجاهي، وفق المحاسيس الذي أشار إلى أن العودة للدراسة الوجاهية ليست بالأمر السهل بعد أن اعتمد الطلبة على نمط حياتي مختلف خلال الجائحة.



ورأى المحاسيس أن تجربة الفاقد التعليمي هي صورة حقيقية للعودة للمدارس، بعد عودة نحو مليون طالب للدراسة الوجاهية خلال تجربة الفاقد التعليمي.



والتحق 65% -70% من طلبة القطاع الحكومي بتجربة الفاقد التعليمي.

"آثار سلبية كبيرة".



المختصة النفسية والتربوية حنان العمري، قالت إن الجائحة تركت آثارا سلبية كبيرة على الطلبة والأسرة والمعلمين، لكن هناك تفاوت واختلاف بدرجة تأثر الطلاب بالجائحة.



وطالبت العمري بأن يشمل دليل الوزارة للإعداد النفسي تدريب الكوادر التعليمية، وبالتوازن بين الخوف من كورونا وبين التعليم الوجاهي.



وقالت العمري إن تعليمات الدعم النفسي يجب أن تتناسب مع الفئات العمرية.

المملكة