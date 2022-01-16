التربية: لا تغيير على موعد امتحان التكميلي

الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور احمد المساعفة، أنه حتى الآن لايوجد أي تغيير على موعد امتحان تكميلية التوجيهي يوم غدٍ الاثنين.

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وقال المساعفة لـ " الوكيل الإخباري" أن الامتحان سوف يعقد في الموعد المحدد دون أي تأخير، ما لم يجد جديد حتى صباح الغد.



ومن المقرر أن يقدم الطلبة يوم الغد الاثنين امتحان التكميلي لمبحث تاريخ الأردن.



وقالت دائرة الارصاد الجوية، انه يتوقع هطول زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية، بما فيها المرتفعات الشرقية، وتكون أحيانا ممزوجة بالمطر ولن تكون مؤثرة، بينما من المتوقع أن تتراكم فوق المرتفعات الجنوبية العالية.



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