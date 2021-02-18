التربية لـ الوكيل : قرار مرتقب بشأن طلبة المدارس

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم ، عبد الغفور القرعان ، أنه سيتم تقييم الـ(8) أيام ، والتي بدأ من خلالها الطلبة بالتعليم الوجاهي ، بشأن الوضع الوبائي الراهن ، وعلى ضوئه سيتم اتخاذ القرار المناسب، فيما يتعلّق بعودتهم إلى المدارس.

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وأشار القرعان ، الخميس لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه وخلال بدء التعليم الوجاهي لعدد من الصفوف ، فإنه جرى من خلال لجان تقييم خاصة بشكل يومي لكافة المدارس في المملكة ، الوقوف على مدى التزام المدارس بالإجراءات الصحية .

" سيتم إصدار قرار بشأن طلبة الصفين العاشر والحادي عشر، بداية الأسبوع المقبل، وعلى ضوء ذلك سيتم حسم قرار مصير عودة الطلبة إلى المدارس لجميع الصفوف ،حيث أن القرار على طاولة وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات إضافة إلى وزارة التربية والتعليم، بعد دراسة أعداد الإصابات بالفيروس في المدارس" ، وفق القرعان .

وأوضح أن سلامة الطلبة والمعلمين والإداريين من أولويات وزارة التربية والتعليم .



