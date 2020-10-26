التربية للوكيل : جميع علامات الطالب في ذات اليوم - رابط

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد النــاطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم ، عبد الغفور القرعان، أنه سيتم رصد علامات الطلبة بشأن الاختبارات التقييمية ، ليتم رفعها الكترونيا على Open Emis.

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ولفت القرعان ، في حديثه لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه بإمكان الطالب وولي أمره الحصول على العلامة ، من خلال الموقع الخاص، عن طريق الرقم الوطني للمدرسة والطالب .

وأشار أن الوزارة ستقوم برفع العلامات من "منصة درســـك" ، على المـــوقع

open emis، حيث يتمكّن الطالب من الحصول على علاماته كاملة في ذات الوقت، دون الذهاب إلى المدرسة، في ظلّ الوضع الوبائي الراهن .

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