التربية : هذا ما حدث مع طلبة التوجيهي الذين صوروا الأسئلة

الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الفنية والتعليمية، الدكتور نواف العجارمة، أن الوزارة تقوم بتتبع كافة حالات تصوير الأسئلة عبر الهواتف الخلوية مع الأجهزة الأمنية، مبيّنا أن هناك ارتفاعا ملحوظا لهذه الظاهرة في امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي.



وأضاف العجارمة أن حالات الحرمان لدورتين ارتفع إلى (700) حالة منذ بداية الامتحانات، مؤكدا أن الطلبة لم يستفيدوا من التصوير نظرا لضبط الأجهزة داخل القاعات ومصادرتها واحتجازها.



ورأى العجارمة أن تغيير نمط الامتحان إلى اختيار من متعدد قد يكون له دور في ارتفاع ظاهرة استخدام الهاتف الخلوي والأجهزة الحديثة، مشيرا في ذات السياق إلى أن تصوير الأسئلة أثناء انعقاد الامتحان لا يعتبر تسريبا لها.

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