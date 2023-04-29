التربية: 20 % نسبة الغيابات المسموح بها لطلبة التوجيهي ومن يتجاوزها يُحرم

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة إن نسبة الغيابات المسموح بها لطلبة الثانوية العامة "التوجيهي" تقدر بنحو 39 يوماً ما نسبته 20% من عدد الأيام الدراسية .

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وأضاف كنانة لـ"الوكيل الإخباري" أن نسبة الغيابات عن الدوام المدرسي تنقسم 10% بعذر و10% دون عذر مؤكداً على حرمان كل طالب يتجاوز عدد الغيابات المسموح بها قانونياً ولن يتمكن من تقديم امتحان التوجيهي.



وأشار أن الامتحانات "التجريبية" تبدأ يوم الأربعاء الموافق 17 أيار 2023 وستستمر لغاية آخر يوم دراسي الأحد الموافق 4 حزيران 2023.



وتبدأ امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2023 يوم الثلاثاء الموافق 4 تموز .



وبلغ عدد الطلبة المسجلين بامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 189192 مشتركًا ومشتركة.

