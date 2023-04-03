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الإثنين، 03-04-2023 03:43 م

التربية: انتهاء التسجيل لامتحان التوجيهي غدا

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الوكيل الإخباري - تنتهي يوم غد الثلاثاء المدة التي حددتها وزارة التربية والتعليم لطلبة الثانوية العامة للتسجيل في الامتحان العام لعام 2023، لمن لم يتمكن من التسجيل.

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وقال أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، إن استقبال طلبات التسجيل سيتمر حتى الساعة 12 ظهرا من يوم غد، ليصار لاحقاً الإعلان عن أعداد الطلبة المسجلين للاشتراك بالامتحان، مؤكدا أن الوزارة منحت الوقت الكافي للراغبين للمشاركة في الامتحان للمبادرة والتسجيل لجلساته.


وكان وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، قرر منح فرصة أخيرة لطلبة الثانوية العامة للتسجيل في الامتحان العام لعام 2023، ولمدة ثلاثة أيام بدءًا من صباح يوم الأحد 2 نيسان وحتى مساء يوم الثلاثاء 4 نيسان.


 




 

 


 

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