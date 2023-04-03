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الإثنين، 03-04-2023 05:42 م

التربية تنفي تسبب معلم بتبول طالب على نفسه في إربد

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الوكيل الإخباري - نفت وزارة التربية والتعليم الأخبار المتداولة حول تبول طالب على نفسه بأحد مدارس لواء الطيبة بمحافظة إربد بعد رفض المعلم السماح له بالذهاب إلى دورة المياه.

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وقالت الوزارة إنه تم التحقق من ادعاءات ولي أمر الطالب من قبل مديرية التربية للواء الطيبة والوسطية وبشهادة الطلاب في الغرفة الصفية.

 

وأضافت أن ادعاء ولي أمر الطالب غير صحيح ولم يقم المعلم بمنع الطالب من الذهاب إلى دورة المياه، وكان قد سمح له بالذهاب إلى دورة المياه فور طلبه ذلك.

 

وأشارت الوزارة إلى أن ولي الأمر قام بالتهجم على الكادرين التدريسي والإداري في المدرسة علما بأن الكادرين حاولا معالجة المشكلة بالطريقة التربوية.

 

ودعت الوزارة إلى عدم الالتفات والانسياق وراء الأخبار غير الصحيحة مؤكدة أن نتيجة التحقيق أثبتت أن الادعاءات باطلة وغير صحيحة.

 




 

 


 

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