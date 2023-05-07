التطبيقية تنفي وجود خطأ بامتحان الشامل لتخصصي الاعمال والتزويد

الوكيل الإخباري -تيماء عبيدات

أكد مدير وحدة التقييم والاختبارات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور حسين السرحان أن ما يشاع حول وجود خطأ في أحد اسئلة امتحان الشامل العملي لتخصصي إدارة الاعمال وإدارة التزويد غير صحيح.

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وقال السرحان لـ "الوكيل الإخباري" : "ظهر لبعض الطلاب الممتحنين رسالة تحذيرية أثناء الامتحان تفيد بأن الشاشة غير كافية لإدخال المعلومات، وتم التعميم على جميع غرف العمليات بحذف كلمة العملاء والاكتفاء بكلمة كبير".



وأضاف أن الجامعة أرفقت مع كل ورقة امتحان نموذج خلل فني وذلك لانه من الوارد وجود خلل فني في الامتحان المحوسب.



وبين ان برمجية "ألفا" تقوم بتخزين البيانات تلقائيا ، موضحا ان الجامعة تقوم بسحب الشاشة كما هي والإدخال لا يؤثر على حل السؤال.



وأشار إلى أن الوقت مفتوح ولم تسحب الورقة من اي طالب قبل الانتهاء من حل جميع الأسئلة .



وطمأن الطلبة بأن علامات الإدخال الذي أربك الطلبة لا تتجاوز ال3 علامات ، مضيفا أن على الطلبة الذين يدعون أن ورقة الامتحان سحبت منهم مراجعته.



وكان قد وصل "الوكيل الإخباري" شكاوى طلبة امتحان الشامل العملي للدورة الربيعية بوجود مشكلة في الامتحان العملي الخاص بنظام العملاء التابع لبرمجية ألفا.



وأوضحوا أن احدى المعطيات غير متناسبة لطبيعة الحل الخاص باللقب الذي يخص العميل "كبير العملاء".

