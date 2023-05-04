بدء الامتحان العملي لطلبة الشامل للدورة الربيعية اليوم

الوكيل الإخباري - يبدأ، الخميس، الامتحان العملي للدورة الربيعية للعام الحالي حتى الخميس المقبل، وفقا لرئيس جامعة البلقاء التطبيقية/ رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة أحمد العجلوني.

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واستكملت الجامعة الإجراءات اللازمة لعقد الامتحان العملي الذي من المتوقع أن يتقدم له 4195 طالبا وطالبة من 51 كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، موزعين على 77 برنامجاً دراسياً.



وقال العجلوني، في بيان صحفي، إنّ الجامعة اعتمدت 38 مركزاً للامتحان العملي موزعة على الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة الوطنية التي تشرف عليها الجامعة، ويشارك في الامتحان 147 لجنة امتحان متخصصة مركزية تضم في عضويتها 398 فاحصاً من المدرسين العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية وذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.



وأضاف العجلوني، أن العدد الكلي للطلبة الذين تقدموا بطلبات اشتراك للدورة الربيعية لعام 2023 بلغ 5972 طالبا وطالبة موزعين على 89 تخصصاً، منهم 3952 طالبا وطالبة سيتقدمون للامتحان لأول مرة، و1548 طالبا وطالبة- معيدون وسيتقدمون في الأوراق التي لم يحققوا فيها متطلبات النجاح في الدورات السابقة، و315 طالبا وطالبة ممن استنفدوا حقهم وسيتقدمون للامتحان بجميع أوراقه، و157 طالبا وطالبة سيتقدمون للامتحان لرفع معدلاتهم.



وقد أعلنت الجامعة برنامج الامتحان العملي وتوزيع الطلبة على مراكز الامتحان في وقت سابق وبإمكان أي طالب معرفة مكان وزمان امتحانه العملي من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية.



أما بالنسبة للامتحانات النظرية، فسوف تنعقد خلال الفترة من 23-31 أيار 2023، ويستطيع الطلبة معرفة أرقام جلوسهم ومواعيد وجلسات ومراكز امتحاناتهم النظرية والتحقق من صحة بياناتهم والأوراق التي سيتقدمون بها للامتحان من خلال دخولهم إلى الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة اعتباراً من صباح يوم الأربعاء المقبل.

