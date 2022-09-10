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السبت، 10-09-2022 11:11 ص

التعليم العالي: استبعاد المتقدمين للطب من المنافسة على المنح الخارجية

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الوكيل الاخباري - قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مهند الخطيب إنه سيتم استبعاد جميع الطلبة الذين يتم ترشيحهم للقبول في تخصصي الطب وطب الأسنان في أي من الجامعات الأردنية الرسمية من المنافسة على المنح الخارجية.

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ولفت الخطيب في منشور له عبر فيسبوك، صباح السبت، "يحق للطالب الذي تنطبق عليه شروط الاستفادة من المنح الخارجية أن يتقدم بطلب دون أن يكون هناك أي تعارض أو تأثير على طلب القبول الموحد".


وأوضح "لكن عند إعلان نتائج القبول الموحد تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باستبعاد جميع الطلبة الذين يتم ترشيحهم للقبول في تخصصي الطب وطب الأسنان في أي من الجامعات الأردنية الرسمية من المنافسة على المنح الخارجية".


وبرر الخطيب القرار "لتحقيق مزيد من العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة".


 




 

 


 

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