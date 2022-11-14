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الإثنين، 14-11-2022 11:24 ص

التعليم العالي: البدء بالدراسة المسحية للتخصصات الجامعية خلال أسابيع

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الوكيل الإخباري- قال الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، إن مجلس التعليم العالي سيشرع في إجراء دراسة مسحية على التخصصات الموجودة حاليا في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية والخاصة، خلال الأسابيع المقبلة.اضافة اعلان


وأضاف الخطيب، خلال استضافته على التلفزيون الأردني، أن مجلس التعليم العالي حرص خلال العامين الماضيين على عدم استحداث أية تخصصات جديدة مكررة مشبعة أو راكدة، بناء على دراسات التي تأتي من الجهات ذات العلاقة.

وأكد الحاجة إلى دراسة مسحية حتى للتخصصات المستحدثة للتأكد من وجود أية حاجة لاستحداث المزيد من تلك التخصصات أو التوقف عن استحداثها، ليتم التوجه لتخصصات أخرى.

ونوه إلى أن الوزارة لا تريد تحول أي من التخصصات المستحدثة حديثا إلى تخصصات راكدة أو مشبعة.

وأشار إلى أن نتائج الدراسة ستكون على طاولة مجلس التعليم العالي قبل بداية العام الجامعي القادم وقبل البدء باستحداث أية تخصصات جديدة، "تحتاج إلى أشهر قليلة".

 




 

 


 

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