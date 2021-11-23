الثلاثاء 23-11-2021
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الثلاثاء، 23-11-2021 11:41 ص

التعليم العالي: الخميس اخر موعد لطلبات المنح الجامعية

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الوكيل الاخباري- أكد اليوم الثلاثاء مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الإعلامي لوزارة التعليــم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب بأن عملية تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية التي تقدمها الوزارة لطلبة البرنامج  العادي في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية  للعام الجامعي 2021 / 2022  ستنتهي في تمام الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم بعد غد الخميس الموافق  25 / 11 / 2021،  علماً بأن عملية التقديم إلكترونية وذلك من خلال الموقع الالكتروني لمديرية البعثات في الوزارة  على الرابط الآتي :

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www.dsamohe.gov.jo.

 

وأكد الخطيب أنه لن يكون هناك أي تمديد لعملية التقديم مهيباً بجميع الطلبة والطالبات الذين لم يتقدموا بطلبات حتى تاريخه سرعة الدخول إلى الموقع الإلكتروني وتقديم طلب الاستفادة، حيث لن يسمح لأي طالب بتقديم طلب استفادة بعد إنتهاء المدة المعلنة، وأضاف الخطيب بأن عدد الطلبات المقدمة حتى اللحظة بلغ (72873) طلباً، حيث ستبدأ الوزارة بمعالجة هذه الطلبات تمهيداً لإعلان نقاط الطلبة وفتح باب الاعتراضات الإلكترونية عليها قبل أن تتم عملية الترشيح وإعلان أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة.

 

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