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الأربعاء، 10-03-2021 03:35 م

التعليم العالي : تحديد الطاقة الاستيعابية لكليات الطب

وزارة-التعليم-العالي-والبحث-العلمي
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، تحديد الطاقة الاستيعابية لكليات الطب في الجامعات الأردنية.
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كما وافق المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، الأربعاء، على تشكيل مجلس أمناء كلية المجتمع الإسلامي، ومنح شهادة ضمان الجودة لكلية العلوم التربوية في جامعة الطفيلة التقنية.

وأكد المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، ماجستير الصحة العامة، وعلم الأدوية، وعلم السموم المخبري، وعلوم طبية مخبرية، في كلية الطب في الجامعة الأردنية، وبكالوريوس اللغات الحديثة/اللغة الفرنسية، في جامعة اليرموك، وبكالوريوس اللغة الانجليزية وآدابها، في جامعة فيلادلفيا.

وقرر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس هندسة العمارة، وماجستير، الحفاظ المعماري، وتخطيط مكاني، وبكالوريوس، علم الحاسوب، وهندسة الحاسوب، وماجستير هندسة الحاسوب، وبكالوريوس، الهندسة المدنية والبيئية، وهندسة الطاقة، وماجستير البيئية والطاقة المتجددة، وبكالوريوس هندسة الميكانيك والصيانة، وهندسة الميكاترونكس، والهندسة الصناعية، في الجامعة الالمانية الاردنية.

 




 

 


 

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