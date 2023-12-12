ورشة بالعقبة عن الاستفادة من الفرص المالية بمجال كفاءة الطاقة

الوكيل الإخباري - نظمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن ووزارة الطاقة والثروة المعدنية ورشة تعريفية عن "كيفية الاستفادة من الفرص الفنية والمالية في مجال كفاءة الطاقة " لأصحاب المنشآت ومقدمي الخدمات المرتبطة بتطبيقات كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي في العقبة.

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وأكد مفوض البيئة الدكتور أيمن سليمان أهمية الورشة للاطلاع على برنامج دعم تنفيذ تقنيات كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي وفرص الدعم الفنية والتمويلية في تطبيقات كفاءة الطاقة، مشيراً إلى أن استراتيجية السلطة تتضمن دعم هذا القطاع وتطوير مهارات العاملين فيه تحقيقا للرؤية الملكيّة حول التحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة والتخفيف من آثار التغير المناخي.



وأضاف أن الطاقة المتجددة ستكون بديلا استراتيجيا لاستخدامات الطاقة بشكل عام بهدف تخفيف الكلف التشغيلية لإصحاب المصانع والمنشآت الصناعية والسياحية، لافتاً إلى أن مدينة العقبة تمثل العاصمة الاقتصادية التي تعمل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي على التحول الذكي في مجال استخدام الطاقة البديلة، لافتا إلى أن السلطة ضمن خطتها الاستراتيجية ستوفر 20 حافلة عمومية تعمل بالطاقة البديلة واستبدال عددٍ من المركبات بأخرى كهربائية.



بدوره، أوضح المدير العام لغرفة صناعة الأردن الدكتور عبد الله عبدالله أن الغرفة تعمل مع شركاء استراتيجيين في مجال الطاقة من خلال برامج تنفذ في كل مناطق الأردن، مثمناً دور الوزارة والسلطة في دعم مثل هذه البرامج التي تساهم في تخفيض الكلف التشغيلية للطاقة الكهربائية في منشآتهم وتشجيعهم على الاستثمار بهدف رفد الاقتصاد الوطني.



بدورها، عرضت مدير تطوير المشاريع المهندسة لينا المبيضيين موجزاً عن برنامج القطاع الصناعي الذي يقدمه الصندوق، وشرحاً مفصلاً عن النوافذ التمويلية كافة والتأكيد على تشجيع الاستثمار في تطبيقات وتكنولوجيا كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي.



وأشارت مبيضين إلى أن صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن والشركاء المعنيين، قام بوضع خطة زمنية لتنظيم العديد من الجلسات التشاورية وورش العمل، للالتقاء بالصناعيين في مختلف المدن الصناعية والغرف الصناعية في كافة محافظات المملكة ومن ضمنها مدينة العقبة.



من جانبها، بينت مدير مديرية البيئة في السلطة المهندسة تغريد المعايطة أن هذه الورشة التي شارك فيها صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن استهدفت الصناعيين في منطقة العقبة وتهدف الى تعريفهم بالنوافذ التمويلية وتشجيع الاستثمار في تطبيقات وتكنولوجيا كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي والإجراءات والخدمات الاستشارية التي يقدمونها لدعم القطاع الصناعي في مجال كفاءة الطاقة.



وفي السياق، قدم الشركاء من الجهات الداعمة خلال جلسات الورشة شرحا موجزا عن الإجراءات والخدمات الاستشارية التي يقدمونها لدعم القطاع الصناعي في مجال كفاءة الطاقة.