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الإثنين، 05-06-2023 11:47 م

“التعليم العالي”: طلبات القبول الموحد في النصف الثاني من آب المقبل

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الوكيل الاخباري - قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الناطق باسم الوزارة، مهند الخطيب، إن وحدة تنسيق القبول الموحد تحدد موعدا واحدا فقط لتقديم طلبات القبول الموحد للجامعات الأردنية الرسمية في البرنامج العادي لجميع الطلبة الأردنيين بغض النظر عن شهادة الطالب سواءً كانت عربية أو أجنبية أو أردنية.

وأكد الخطيب، في منشور عبر “فيسبوك” مساء الاثنين، أن موعد تقديم طلبات القبول الموحد بعد إعلان نتائج الثانوية العامة الأردنية، مضيفا أنه من المتوقع أن يكون في النصف الثاني من شهر آب المقبل، ومنوها بأن تقديمه سيتم إلكترونياً من خلال موقع وحدة تنسيق القبول الموحد.

“أما من يرغب بالتسجيل بالبرنامج الموازي في الجامعات الرسمية، أو يرغب بالتسجيل في الجامعات الخاصة فعليه متابعة إعلانات الجامعة المعنية على موقعها الإلكتروني”، وفق الخطيب.

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