​التعليم العالي توضح حول وجود دفعة ثانية لقبول الطلبة المعيدين على المقاعد الشاغرة

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات



أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي مهند الخطيب أنه لم يصدر قرار من مجلس التعليم العالي حتى اليوم بوجود دفعة ثانية من أسماء الطلبة المرشحين للقبول على المقاعد الشاغرة في تخصصات الطب، وطب الأسنان، ودكتور الصيدلة والصيدلة في الجامعات الأردنية الرسمية.

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وقال الخطيب لـ "الوكيل الإخباري" ان الوزارة أعلنت عن الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية السابقة والجديدة لطلبة السنوات السابقة بمن فيهم طلبة رفع المعدل (الطلبة المعيدون) وتم قبول الطلبة على المقاعد الشاغرة على أساسها.



وطالب عدد من الطلبة وأولياء الأمور وزارة التعليم العالي بضرورة شمول عدد أكبر من الطلبة "المعيدون " في المقاعد الشاغرة في تخصصات الطب، وطب الأسنان، ودكتور الصيدلة والصيدلة في الجامعات الرسمية.



