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الثلاثاء، 11-10-2022 01:05 م

صرف مستحقات المنح والقروض لطلبة هذه الجامعات

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صرف المستحقات المالية للطلبة والطالبات الحاصلين على  المنح والقروض الجزئية ٤٥ ساعة معتمدة لجميع الطلبة الدارسين في كل من جامعة مؤتة وجامعة البلقاء التطبيقية في كلية الزرقاء الجامعية ، وكلية عجلون الجامعية، وكلية الأميرة رحمة الجامعية، وكلية الكرك الجامعية.اضافة اعلان


حيث سيتم صرف هذه المستحقات نهاية الأسبوع الحالي، ويمكن لجميع الطلبة استلام هذه المبالغ المالية من خلال ماكينات الصراف الآلي لبنك القاهرة عمان باستخدام البطاقة الجامعية للطالب أو باستخدام بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة عمان للطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية .

كما ستقوم الوزارة تباعاً بصرف مستحقات الطلبة في باقي الجامعات، وذلك عند الإنتهاء من كافة الإجراءات المالية الخاصة بها وتوفر المخصصات المالية.

 




 

 


 

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