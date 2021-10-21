التعليم العالي يعلن أسماء المرشحين للقبول لتخصصي دكتور الصيدلة والصيدلة

الوكيل الإخباري - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن أسماء الطلبة المرشحين للقبول على المقاعد الشاغرة في تخصصي دكتور الصيدلة والصيدلة في الجامعات الأردنية الرسمية، والمخصصة لطلبة رفع المعدل (الطلبة المعيدين) للعام الجامعي 2021 / 2022.

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وإنطلاقاً من مبدأ الشفافية الذي تنتهجه وحدة تنسيق القبول الموحد فقد تم إعلان كامل أسماء الطلبة المرشحين للقبول و معدلاتهم في شهادة الثانوية العامة الأردنية.



للتعرف على أسماء الطلبة المرشحين للقبول إضافةً إلى الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية السابقة والجديدة لطلبة رفع المعدل (الطلبة المعيدين) الرجاء الدخول إلى الرابط التالي: الرابط