التعليم العالي يقرر آلية دوام الجامعات

الوكيل الإخباري - قرر مجلس التعليم العالي ، أن يكون التدريس في الفصل الدراسي الثاني القادم إلكترونياً (عن بعد) بترتيبات جديدة باستثناء المساقات العملية والتطبيقية التي تحددها مجالس أمناء الجامعات إضافةً إلى طلبة المرحلة السريرية في التخصصات الطبية على أن يكون التعلم الإلكتروني تفاعلياً ووفقاً لأسس تنظيمية توضح الواجبات والحقوق المناطة بكل من أعضاء هيئة التدريس، والطلبة ، والجامعات من حيث توفير البنية التحتية، والأجهزة الحاسوبية لأعضاء هيئة التدريس ، وحزم الانترنت للطلبة، وفق تصريح وصل "الوكيل الإخباري".

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وفيما يتعلق بعقد امتحانات منتصف الفصل و الامتحانات النهائية وطرق التقييم إضافةً إلى تطبيق خيار ناجح/راسب إختياري فسوف يتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها لاحقاً وفقاً للحالة الوبائية في المملكة.

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