التعليم العالي: 90 ألف طالب تقدموا للمنح والقروض الجامعية والنتائج الشهر المقبل

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

كشف أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي أن 90 ألف طالب تقدموا إلكترونياً للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023-2024.

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وقال الدبعي في تصريح لـ "الوكيل الاخباري" إن الوزارة تعمل الآن على فرز وتدقيق البيانات للطلبة المتقدمين للمنح والقروض الجامعية.



وتوقع أن يتم إعلان نتائج المستفيدين من المنح والقروض خلال الأسبوع الأخير من شهر (2) شباط القادم على أبعد تقدير.



يُشار الى ان باب التقديم للبعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي أغلق في 27 كانون الأول الماضي.