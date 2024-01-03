جامعة تركية تقدم منحا دراسية للطلبة الأردنيين في برنامج الدكتوراه - رابط

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر 10 منح دراسية للطلبة الأردنيين في برنامج الدكتوراه في تخصص (Electrical-Electronic Engineering & Cyber Systems) في جامعة Istanbul Medipol University والتي تتبع لكلية الهندسة والعلوم الطبيعية.

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تشمل المنحة الدراسية:



• تغطية الرسوم الجامعية

• راتب شهري (حسب أداء الطالب)

• سكن مجاني (غرفة لكل طالب شامل الطعام)

• تأمين أجهزة حاسوب ومكاتب. وخدمات نشر مجانية

• تدريب ميداني دولي

• تسهيلات عديدة أمام الطلبة المقبولين



سيتم قبول الطلبة الذين تنطبق عليهم الشروط خلال شهر شباط/2024، علماً بأن فترة تقديم الطلبات تنتهي بتاريخ 12-1-2024.



شروط الحصول على المنحة:



• أن يكون الطالب من الحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصات (هندسة الالكترونيات والاتصالات أو الهندسة الكهربائية والإلكترونية أو هندسة الإلكترونيات) أو التخصصات ذات الصلة بمعدل تراكمي لا يقل عن(3.0/4.0).



• إجادة اللغة الإنجليزية، على أن يقوم الطالب بتقديم شهادة بامتحان (TOEFL(IBT) بعلامة لا تقل عن (72).



لمزيد من المعلومات يمكن للطلبة زيارة الموقع الالكتروني للجامعة: www.medipol.edu.tr.



آلية التقديم: يقوم الطالب بتعبئة الطلب وتحميل الوثائق المطلوبة من خلال الدخول الى الموقع الإلكتروني التالي: https://forms.gle/jq8o9rVKRQwuTPCa9.



لمزيد من الاستفسارات بإمكان الطلبة التواصل من خلال البريد الالكتروني التالي: [email protected].



يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية السارية.