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الأربعاء، 03-01-2024 12:29 م

جامعة تركية تقدم منحا دراسية للطلبة الأردنيين في برنامج الدكتوراه - رابط

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر 10 منح دراسية للطلبة الأردنيين في برنامج الدكتوراه في تخصص (Electrical-Electronic Engineering & Cyber Systems) في جامعة Istanbul Medipol University والتي تتبع لكلية الهندسة والعلوم الطبيعية.

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تشمل المنحة الدراسية:


• تغطية الرسوم الجامعية
• راتب شهري (حسب أداء الطالب)
• سكن مجاني (غرفة لكل طالب شامل الطعام)
• تأمين أجهزة حاسوب ومكاتب. وخدمات نشر مجانية
• تدريب ميداني دولي
• تسهيلات عديدة أمام الطلبة المقبولين


سيتم قبول الطلبة الذين تنطبق عليهم الشروط خلال شهر شباط/2024، علماً بأن فترة تقديم الطلبات تنتهي بتاريخ 12-1-2024.


شروط الحصول على المنحة:


• أن يكون الطالب من الحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصات (هندسة الالكترونيات والاتصالات أو الهندسة الكهربائية والإلكترونية أو هندسة الإلكترونيات) أو التخصصات ذات الصلة بمعدل تراكمي لا يقل عن(3.0/4.0).


• إجادة اللغة الإنجليزية، على أن يقوم الطالب بتقديم شهادة بامتحان (TOEFL(IBT) بعلامة لا تقل عن (72).


لمزيد من المعلومات يمكن للطلبة زيارة الموقع الالكتروني للجامعة: www.medipol.edu.tr.


آلية التقديم: يقوم الطالب بتعبئة الطلب وتحميل الوثائق المطلوبة من خلال الدخول الى الموقع الإلكتروني التالي: https://forms.gle/jq8o9rVKRQwuTPCa9.


لمزيد من الاستفسارات بإمكان الطلبة التواصل من خلال البريد الالكتروني التالي: [email protected].


يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية السارية.

 




 

 


 

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