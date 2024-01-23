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التفتيش على 29300 مؤسسة العام الماضي نتج عنها 5681 مخالفة

الثلاثاء، 23-01-2024 02:55 م

التفتيش على 29300 مؤسسة العام الماضي نتج عنها 5681 مخالفة

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الوكيل الإخباري - كشفت وزيرة العمل ناديا الروابدة أن عدد المؤسسات التي قامت الوزارة بالتفتيش عليها العام الماضي هي 29300 مؤسسة.

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وقالت الروابدة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن عدد المخالفات التي تعاملت معها الوزارة كانت 5681 مخالفة.


وأضافت أن الوزارة استقبلت 13341 شكوى خلال العام الماضي، وتم حل ما نسبته 91% منها، فيما تبقى الشكاوى التي وردت مع نهاية العام والتي تحتاج إلى وقت لحلها.


وأشارت الروابدة إلى أن إجمالي عدد عقود العمل ضمن البرنامج الوطني للتشغيل بلغت 33 ألف عقد عمل منهم 17205 أنثى.


وبينت أن عدد عقود العمل المبرمة مع المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية 2308 عقد عمل منهم 1116 أنثى.

 




 

 


 

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