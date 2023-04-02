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الأحد، 02-04-2023 07:53 م

التنمية: الانتهاء من توزيع 30 ألف بطاقة غذائية بمناسبة شهر رمضان

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الوكيل الإخباري- أنهت وزارة التنمية الاجتماعية توزيع 30 ألف بطاقة غذائية ممغنطة على 30 ألف أسرة عفيفة مستفيدة في جميع المحافظات والبوادي والمخيمات، في إطار المبادرات الملكية السامية التي يجري إطلاقها بتوجيهات ملكية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

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وقالت الوزارة، في بيان اليوم الاحد إن البطاقات الممغنطة المدفوعة مسبقًا، تمكن الأسر العفيفة المستفيدة من شراء مواد غذائية وتموينية، بقيمة 100 دينار من أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية في جميع مناطق المملكة، تسهيلًا على الأسر المنتفعة.


وأضافت أن توزيع البطاقات جاء في إطار المبادرات الملكية التي يُجرى إطلاقها، في مختلف مناطق المملكة، بتوجيهات ملكية مباشرة، للتخفيف من الظروف المعيشية للأسر الأردنية المستفيدة في المدن والأرياف والبادية والمخيمات، وتنفيذًا للتوجيهات الملكية بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، خاصة الفئات المحتاجة.


وأشارت الوزارة إلى أن البطاقات وزعت على المستفيدين من خلال 108 مراكز تسليم منتشرة في جميع المحافظات والبوادي والمخيمات.


وبينت أن اختيار الأسر المستفيدة جرى حسب أسس ومعايير، ومن خلال خطة عمل واضحة ومحكمة، تضمنت قاعدة بيانات دقيقة ومفصلة عن هذه الأسر، وفق نظام تنسيب إلكتروني، ودراسات ميدانية لواقع الأسر العفيفة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الحكام الإداريين في جميع المحافظات والبوادي والمخيمات؛ لضمان شمول أكبر شريحة من الأسر العفيفة في مختلف المناطق.


وتشكل المبادرات الملكية التي تشمل قطاعات حيوية، ويجري تنفيذها في جميع مناطق المملكة، ترجمة حقيقية لرؤية ملكية تضع بالاعتبار تنمية مستدامة محورها الإنسان الذي هو وسيلتها وغايتها، وصولا إلى تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، وتأمين مستوى معيشي أفضل لجميع المواطنين.

 




 

 


 

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