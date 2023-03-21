التنمية تطلق حملة لمكافحة المتسولين خلال رمضان

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات



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أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية أشرف خريس أنه سيتم تكثيف حملات مكافحة التسول المشتركة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في شهر رمضان المبارك.وقال خريس لـ "الوكيل الإخباري" إن تكثيف حملات مكافحة التسول ضمن خطة العمل المخصصة لشهر رمضانوأضاف ان تجاوب المواطنين مع المتسولين يزيد بشكل ملحوظ في شهر رمضان، داعيا بتوجيه صدقاتهم وتبرعاتهم لمستحقيها من الفقراء.وأشار إلى أنه سيكون تعاون مع وزارة الأوقاف من اجل التوعية بموضوع مكافحة التسول وذلك من خلال خطب الجمعة والدروس الدينية في المساجد.واشار التقرير الشهري الصادر عن وحدة مكافحة التسول في الوزارة، أن عدد المتسولين المظبوطين في شهر شباط الماضي بلغ 541 وفي شهر كانون الثاني الماضي بلغ 609.ودعت وزارة التنمية الاجتماعية المواطنين بالتبليغ عن حالات التسول في جميع محافظات المملكة عبر الخط الساخن المعتمد وارقام خطوط الواتس اب:الخط الساخن : 0793344330ارقام خدمة الواتس اب :079077766007700440330780777660