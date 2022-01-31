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الإثنين، 31-01-2022 03:50 م

التنمية تعمم حول عدم التدخل في الانتخابات

وزارة التنمية الاجتماعية


الوكيل الاخباري - عممت وزارة التنمية الاجتماعية على مديريات الميدان في كافة المحافظات والالوية ضرورة التاكيد على الجمعيات الخيرية الالتزام بنص احكام الفقرة ( أ ) من المادة (3) من قانون الجمعيات رقم ٥١ لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاته  والذي ينص على " على عدم انخراط الجمعيات الخيرية في العملية الانتخابية باي شكل من الاشكال او استخدام مقارها للدعاية الانتخابية لصالح او ضد اي من المترشحين".

وجاء التعميم  الذي اصدرته الوزارة ، وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء والذي يترافق مع موعد الاقتراع لانتخاب مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس امانة عمان لعام 2022.

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ووفقا للتعمميم فأنه" يتوجب على مديريات الميدان التعميم على الجمعيات والاتحادات التي تقع ضمن اختصاص تلك المديريات وتجنبا للمساءلة القانونية : "تجنب التدحل باستخدام مباني الوزارة او الجمعيات او خدماتها لمصلحة اي من المرشحين او القيام بالدعاية الانتخابية لصالح اي من المرشحين ضمن مبانيها ومرافقها التابعة لها".

كما يحظر التعميم "استخدام اي من الموجودات التابعة للجمعيات في اغراض الدعاية الانتخابية".

واوعزت الوزارة بتشكيل فرق للمتابعة الميدانية واجراء الكشف الحسي على الجمعيات ومقارها في مختلف مناطق المملكة للتأكد من تنفيذ المطلوب وفقا للمصلحة الوطنية.

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